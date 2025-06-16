Бастрыкин взял на контроль дело о гибели годовалой омички в ведре с водой

Трагический инцидент произошел 14 июня 2025 года в Омской области, где по факту гибели малолетнего ребенка было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
По данным следствия, в момент происшествия родители находились в состоянии алкогольного опьянения и оставили без присмотра свою годовалую дочь. Позже они обнаружили тело ребенка в ведре с водой.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проявил особый интерес к расследованию данного дела. Он поручил руководителю следственного управления СК России по Омской области Виктору Батищеву предоставить подробный доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах трагедии.