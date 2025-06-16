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Задержан подозреваемый в убийстве представителей штата Миннесота

Подозреваемый в стрельбе по законодателям штата Миннесота Вэнс Лютер Боэлтер задержан правоохранительными органами. Об этом сообщают американские издания.

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Подозреваемого в стрельбе в Миннесоте взяли под стражу.

Подозреваемый в стрельбе по законодателям штата Миннесота Вэнс Лютер Боэлтер задержан правоохранительными органами. Об этом сообщают американские издания.

«Вэнс Боэлтер, мужчина, который, как считают власти, стрелял в двух законодателей Миннесоты и их супругов… сейчас находится под стражей», — пишет CBS. Поиски подозреваемого продолжались более суток.

Ранее, 14 июня, в результате вооруженного нападения были убиты спикер парламента штата Мелисса Хортман и ее супруг Марк. Инцидент произошел в их доме. В то же время в соседнем пригороде подверглись нападению сенатор Джон Хоффман и его жена — они получили ранения, но остались живы, пишет RT.

По данным следствия, подозреваемый выдавал себя за сотрудника полиции во время совершения преступления. После стрельбы он скрылся с места происшествия, в настоящее время ведутся его поиски. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал произошедшее как «преднамеренную атаку» на представителей власти и подчеркнул, что лично контролирует ход расследования.