Задержан подозреваемый в убийстве представителей штата Миннесота

Ранее, 14 июня, в результате вооруженного нападения были убиты спикер парламента штата Мелисса Хортман и ее супруг Марк. Инцидент произошел в их доме. В то же время в соседнем пригороде подверглись нападению сенатор Джон Хоффман и его жена — они получили ранения, но остались живы, пишет RT.