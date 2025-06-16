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Иран заставил «Железный купол» Израиля стрелять по своим ракетам

Иран применил новый метод во время последней волны ракетных ударов по территории Израиля. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР). В результате этих действий израильские системы ПВО подверглись сбоям и атаковали друг друга.

Как создавалась новая Россия

КСИР заявил об использовании нового метода при ударах по Израилю.

Иран применил новый метод во время последней волны ракетных ударов по территории Израиля. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР). В результате этих действий израильские системы ПВО подверглись сбоям и атаковали друг друга.

«В ходе этой операции, благодаря применению новых методов и возможностей в [сферах] разведки и оборудования … многоуровневые оборонные системы командования и управления Израиля вышли из строя … и начали атаковать друг друга», — передает РИА Новости сообщение КСИР. При этом представители Корпуса не уточнили, какие именно методы были задействованы в ходе операции и как именно были реализованы новые возможности.

В ночь на 16 июня в ряде израильских городов были зафиксированы взрывы, последовавшие за очередным ракетным обстрелом, осуществленным с иранской территории. Одна из ракет поразила высотное здание в Тель-Авиве, а также взрывы произошли на восточных окраинах города, в западной части Иерусалима, в Хайфе и в районе аэропорта имени Бен-Гуриона.