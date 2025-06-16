Иран заставил «Железный купол» Израиля стрелять по своим ракетам

«В ходе этой операции, благодаря применению новых методов и возможностей в [сферах] разведки и оборудования … многоуровневые оборонные системы командования и управления Израиля вышли из строя … и начали атаковать друг друга», — передает РИА Новости сообщение КСИР. При этом представители Корпуса не уточнили, какие именно методы были задействованы в ходе операции и как именно были реализованы новые возможности.