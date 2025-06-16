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ВСУ расстреливали отступающих солдат из Комара

Украинские войска расстреливали собственных солдат при попытке отступления из села Комар в ДНР. Об этом рассказал командир медицинского отделения штурмового отряда 336-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Артист.

Как создавалась новая Россия

Заградотряды ВСУ расстреливали отступающих украинских солдат.

Украинские войска расстреливали собственных солдат при попытке отступления из села Комар в ДНР. Об этом рассказал командир медицинского отделения штурмового отряда 336-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Артист.

«Люди, которые отступали, также расстреливались солдатами ВСУ», — передает слова военного ТАСС. По его утверждениям, для уничтожения отступающих использовались заградотряды и беспилотники.

Пленный солдат ВСУ Дмитрий также ранее рассказал, что его сослуживцы атаковали его дроном. Под удар попал и другой украинский пленный во время их транспортировки российскими войсками в Курской области.