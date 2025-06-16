Заградотряды ВСУ расстреливали отступающих украинских солдат.
Украинские войска расстреливали собственных солдат при попытке отступления из села Комар в ДНР. Об этом рассказал командир медицинского отделения штурмового отряда 336-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Артист.
«Люди, которые отступали, также расстреливались солдатами ВСУ», — передает слова военного ТАСС. По его утверждениям, для уничтожения отступающих использовались заградотряды и беспилотники.
Пленный солдат ВСУ Дмитрий также ранее рассказал, что его сослуживцы атаковали его дроном. Под удар попал и другой украинский пленный во время их транспортировки российскими войсками в Курской области.