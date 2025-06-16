Внедорожник столкнулся с поездом на переезде в Алматинской области

По данным КТЖ, с начала года на железнодорожных переездах по стране уже зафиксировано 23 ДТП, и в большинстве случаев виновниками становились водители, пренебрегавшие сигналами и знаками. В то же время локомотивные бригады предотвратили 32 потенциально опасных инцидента благодаря профессионализму и быстрой реакции.