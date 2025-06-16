Война на Ближнем Востоке и авиакатастрофа с сотнями жертв: что вы пропустили за длинные выходные

Между Израилем и Ираном вновь разгорелся конфликт.
В период длинных выходных с 12 по 15 июня, приуроченных ко Дню России, в мире произошли несколько важных событий. В частности, обострился конфликт на Ближнем Востоке, между Израилем и Ираном, которые несколько дней подряд обмениваются ударами и де-факто вступили в войну. Россия и Украина после долгой задержки со стороны Киева начали обмен военнопленными и телами погибших. В Индии произошла крупнейшая за последнее десятилетие авиакатастрофа. Об этих и других важных новостях, которые можно было пропустить за длинные выходные — в материале URA.RU.
Израиль и Иран обмениваются ударами.
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С 13 июня 2025 года между Израилем и Ираном происходят взаимные ракетные удары. Началось это в ночь на 13 июня с израильской операции «Восстающий лев», в результате которой были повреждены ряд военных, ядерных и гражданских объектов и убиты командующие Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и ученые-ядерщики. Тель-Авив объяснил это необходимостью предотвратить появление у Тегерана ядерного оружия и реализации некоего «плана уничтожения Израиля».
В ответ Иран выпустил сотни ракет по израильской территории. По официальным сообщениям, среди погибших есть как военные, так и мирные граждане обеих стран. Стороны обмениваются ударами до сих пор. Накануне в СМИ появилась информация о том, что иранский МИД заявил о готовности пойти на сделку по сдерживанию ядерной политики, однако продолжает ракетные удары. Так, например, в ночь с 15 на 16 был нанесен удар по аэропорту Бен-Гурион в Израиле.
Реакция мирового сообщества и дипломатические контакты.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКровь и слезы от Израиля и вина Ирана: кого из участников конфликта поддерживает мир.
Россия, Китай, Япония, Турция, Армения выступили против Израиля и эскалации в регионе. Президент США Дональд Трамп поддержал Израиль и призвал Иран пойти на сделку по сдерживанию ядерной политики, чтобы предотвратить новые жертвы, ведь у Тель-Авива есть «самое современное американское оружие». Также поддержали Израиль и осудили Иран во Франции, Германии и Чехии.
На фоне обострения ситуации президент России Владимир Путин 13 июня провел телефонные переговоры с лидерами Ирана и Израиля. Обсуждались возможные пути снижения напряженности. 14 июня Путин связался с президентом США Дональдом Трампом, предложив посредничество России в урегулировании конфликта. Трамп поддержал эту инициативу, однако выразил разочарование отсутствием прогресса в мирных переговорах между Россией и Украиной.
Эвакуация россиян из Ирана.
Группа из 56 россиян, включая режиссера Федора Бондарчука и его съемочную группу, была эвакуирована из Ирана в Азербайджан 14 июня. Они находились в стране на съемках сериала по мотивам произведения братьев Стругацких «Трудно быть Богом».
Обмен военнопленными между РФ и Украиной.
Россия и Украина провели обмен военнопленными 12 и 14 июня. Российских военнослужащих после обмена временно разместили в Белоруссии для оказания медицинской и психологической помощи, а затем перевели в учреждения Минобороны для реабилитации.
Передача тел погибших.
Состоялись несколько этапов передачи тел погибших между Россией и Украиной 13, 14 и 15 июня. Москва каждый раз передавала по 1,2 тысячи тел бойцов ВСУ. Отмечалось, что украинская сторона при этом не передавала ни одного тела.
Атака ВСУ на Татарстан.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРабочий автозавода в Елабуге погиб из-за украинских дронов: подробности ЧП.
В Татарстане системы ПВО отразили массовую атаку дронов ВСУ на регион 15 июня. Обломки сбитого беспилотника ВСУ упали на контрольно-пропускной пункт автомобильного завода в Елабужском районе. В результате этого погиб один человек и 13 получили ранения.
Один из пострадавших был в тяжелом состоянии. Остальным потерпевшим оказана необходимая медпомощь. Кроме того, в результате атаки на территории завода возник пожар. По словам главы Татарстана, огонь быстро потушили.
Сотни жертв в авиакатастрофе в Индии.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБолее 310 погибших и двое спасшихся чудом — что известно о страшной авиакатастрофе в Индии.
На западе Индии 12 июня потерпел крушение самолет Boeing 787−8 Dreamliner, на борту которого находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Лайнер упал на общежитие медицинского колледжа, что привело к гибели, по данным The New Indian Express, 316 человек — из находившихся в самолете людей выжили только двое. В Reuters назвали этот инцидент крупнейшей авиакатастрофой за последнее десятилетие. Среди предварительных причин называются как отказ обоих двигателей из-за столкновения с птицами, так и действия пилотов: они либо намеренно, либо случайно могли не убрать шасси после взлета. Путин выразил соболезнования властям Индии и родным и близким погибших в авиакатастрофе.
Стрельба и протесты в США.
В Миннесоте 14 июня произошла стрельба, в результате которой были ранены сенатор Джон Хоффман с супругой, а также убиты член заксобрания штата Мелисса Хортман и ее муж. Власти считают, что нападавший мог выдавать себя за полицейского. В этот же день, в день рождения Дональда Трампа, в разных странах прошли массовые акции протеста под лозунгом «Нет королям» против политики администрации нынешнего президента по мигрантам, сокращению социальным программ и проведению военного парада.
Антироссийские санкции.
США выступили против санкций на нефть из РоссииФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Большинство государств, входящих в «Большую семерку» (G7), выразили готовность самостоятельно снизить установленный ценовой потолок на российскую нефть с $60 до $45 за баррель. Эта инициатива планируется в рамках 18-го пакета санкций против России.
Даже если президент США Дональд Трамп примет решение выйти из соответствующего соглашения. Позже Штаты выступили против данного предложения, несмотря на то, что его поддержали ЕС и Великобритания.
Великобритания наградила титулами деятелей искусства.
В честь своего дня рождения король Великобритании Карл III наградил выдающихся деятелей культуры, спорта и музыки почетными титулами Ордена Британской империи. Среди лауреатов 2025 года — актер Гэри Олдман, получивший рыцарское звание, музыкант Роджер Долтри и футболист Дэвид Бекхэм.