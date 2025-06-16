Война на Ближнем Востоке и авиакатастрофа с сотнями жертв: что вы пропустили за длинные выходные

В период длинных выходных с 12 по 15 июня, приуроченных ко Дню России, в мире произошли несколько важных событий. В частности, обострился конфликт на Ближнем Востоке, между Израилем и Ираном, которые несколько дней подряд обмениваются ударами и де-факто вступили в войну. Россия и Украина после долгой задержки со стороны Киева начали обмен военнопленными и телами погибших. В Индии произошла крупнейшая за последнее десятилетие авиакатастрофа. Об этих и других важных новостях, которые можно было пропустить за длинные выходные — в материале URA.RU.