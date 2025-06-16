Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иранская ракета упала рядом с посольством США в Тель-Авиве

Ракета упала рядом с отделением посольства США в израильском Тель-Авиве. Об этом сообщают иностранные издания.

Как создавалась новая Россия

Одна из ракет упала рядом с отделением посольства США в Тель-Авиве.

Ракета упала рядом с отделением посольства США в израильском Тель-Авиве. Об этом сообщают иностранные издания.

«Одна из ракет упала рядом с территорией комплекса американского посольства в Тель-Авиве», — пишет Ynet. При этом источник не уточняет, какая именно страна выпустила ракету и к какому типу вооружения она относится.

В ночь на 16 июня израильские военные зафиксировали ракетный обстрел, осуществленный с территории Ирана по Израилю. Вскоре в ряде израильских городов прогремели взрывы. Одна из ракет угодила в высотное здание в Тель-Авиве. Кроме того, взрывы были отмечены в восточных районах Тель-Авива, на западных окраинах Иерусалима, в Хайфе, а также вблизи международного аэропорта имени Бен-Гуриона.