Иранская ракета упала рядом с посольством США в Тель-Авиве

В ночь на 16 июня израильские военные зафиксировали ракетный обстрел, осуществленный с территории Ирана по Израилю. Вскоре в ряде израильских городов прогремели взрывы. Одна из ракет угодила в высотное здание в Тель-Авиве. Кроме того, взрывы были отмечены в восточных районах Тель-Авива, на западных окраинах Иерусалима, в Хайфе, а также вблизи международного аэропорта имени Бен-Гуриона.