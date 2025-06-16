Иранская ракета упала рядом с посольством США в Тель-Авиве

Одна из ракет упала рядом с отделением посольства США в Тель-Авиве.
Ракета упала рядом с отделением посольства США в израильском Тель-Авиве. Об этом сообщают иностранные издания.
«Одна из ракет упала рядом с территорией комплекса американского посольства в Тель-Авиве», — пишет Ynet. При этом источник не уточняет, какая именно страна выпустила ракету и к какому типу вооружения она относится.
В ночь на 16 июня израильские военные зафиксировали ракетный обстрел, осуществленный с территории Ирана по Израилю. Вскоре в ряде израильских городов прогремели взрывы. Одна из ракет угодила в высотное здание в Тель-Авиве. Кроме того, взрывы были отмечены в восточных районах Тель-Авива, на западных окраинах Иерусалима, в Хайфе, а также вблизи международного аэропорта имени Бен-Гуриона.