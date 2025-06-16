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В массовой аварии на трассе в Башкирии погиб 40-летний мужчина

На трассе Р-240 произошла массовая смертельная авария.

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Источник: Комсомольская правда

В Кушнаренковском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

По информации ведомства, минувшей ночью около трех часов на 69 км дороги Р-240 столкнулись лоб в лоб «Лада», «Ситрак» и «Газель». В результате ДТП погиб 40-летний водитель легковушки.

— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются, — добавили в ГАИ.

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