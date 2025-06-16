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В Красноярском крае за неделю ликвидировали 86 пожаров

За прошедшую неделю в Красноярском крае было потушено 86 пожаров, сообщает МЧС региона.

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За прошедшую неделю в Красноярском крае было потушено 86 пожаров, сообщает МЧС региона.

Из них 17 возгораний были ликвидированы за последние сутки, при этом пострадавших не зафиксировано.

Одним из инцидентов стало возгорание в гараже в поселке Березовка, вызванное коротким замыканием электропроводки. Для тушения пожара привлекались 10 человек и 4 единицы техники. Также в районе поселка Ветвистый произошло возгорание отходов древесины, причиной которого стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. На этом пожаре работали 11 спасателей и 4 единицы техники.

Кроме того, сотрудники МЧС один раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортного происшествия. В целом, за неделю в крае удалось избежать человеческих жертв.

Ранее рассказывали, что за праздничные выходные утонули 5 человек. Среди погибших есть и подростки.