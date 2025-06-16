В Красноярском крае за неделю ликвидировали 86 пожаров

Одним из инцидентов стало возгорание в гараже в поселке Березовка, вызванное коротким замыканием электропроводки. Для тушения пожара привлекались 10 человек и 4 единицы техники. Также в районе поселка Ветвистый произошло возгорание отходов древесины, причиной которого стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. На этом пожаре работали 11 спасателей и 4 единицы техники.