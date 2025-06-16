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В результате ударов Ирана по Израилю пострадали 29 человек

После последнего обстрела со всех мест ракетных ударов госпитализировали 29 человек, сообщила Служба скорой помощи Израиля.

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Источник: Аргументы и факты

В результате недавних ракетных атак Ирана по территории Израиля пострадали 29 человек. Об этом стало известно из заявления службы скорой помощи «Маген Давид Адом».

«После последнего обстрела команды MDA госпитализировали 29 человек с физическими травмами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, остальные — в состоянии лёгкой степени тяжести. Также сообщается о продолжении поисково-спасательных работ.

Ранее МИД Ирана сообщил, что в результате трёх израильских атак на территорию страны погибли более 70 женщин и детей.