Пьяный водитель грузовика в Башкирии врезался в здание

В селе Ургаза в Баймакском районе грузовик ЗИЛ врезался в здание. После аварии водитель скрылся с места событий, бросив свой транспорт.
Как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, полиция быстро разыскала владельца. Он не пострадал. В момент совершения ДТП 68-летний мужчина был пьян.
«В отношении него составили административный материал за оставление в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся. Также за управление грузовиком без полиса ОСАГО», — отметил начальник ГАИ.