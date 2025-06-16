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Пьяный водитель грузовика в Башкирии врезался в здание

После ДТП он скрылся с места происшествия.

Как создавалась новая Россия
Источник: Телеграм-канал Владимира Севастьянова

В селе Ургаза в Баймакском районе грузовик ЗИЛ врезался в здание. После аварии водитель скрылся с места событий, бросив свой транспорт.

Как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, полиция быстро разыскала владельца. Он не пострадал. В момент совершения ДТП 68-летний мужчина был пьян.

«В отношении него составили административный материал за оставление в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся. Также за управление грузовиком без полиса ОСАГО», — отметил начальник ГАИ.