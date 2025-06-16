В Екатеринбурге произошла серия ДТП с пьяным водителем

Серия ДТП с участием пьяного водителя грузового автомобиля произошла в Екатеринбурге, в результате чего пострадал ребёнок, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
«Инцидент начался на ул. Вторая Новосибирская, где грузовик столкнулся с попутно движущимися автомобилями “Мазда CX-5” и “Лада”. Не останавливаясь, водитель продолжил движение, спровоцировав новые столкновения», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.
Он устроил ДТП с ещё пятью машинами, повредив светофорный объект и дорожный знак. Шестимесячная пассажирка одного из автомобилей получила травмы головы. Девочку госпитализировали.
Грузовиком управлял 28-летний житель Пермского края, привлекавшийся шесть раз к административной ответственности. Проверка показала, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, ранее стало известно, что на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области произошло ДТП с участием двух легковых машин, минивэна Renault и междугороднего автобуса. Жертвами инцидента стали трое человек. Ещё семеро пострадали.