Patriot провалился: Запад признал бесполезность своих ПВО против российских ракет

«Американские ракетные системы Patriot, выпускаемые с 1981 года, становятся все менее эффективными против российских гиперзвуковых крылатых ракет и массированных роев беспилотников “Герань”», — пишет The Telegraph. Авторы публикации уточняют, что современные средства нападения, которые применяет российская армия, отличаются высокой скоростью и маневренностью, а также способны преодолевать системы радиоэлектронной борьбы.