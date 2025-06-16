На Западе признали унизительную правду о Patriot на Украине.
Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, находящиеся на вооружении украинской армии, теряют эффективность против российских гиперзвуковых ракет и иранских беспилотников. Об этом сообщила одна из британских газет со ссылкой на собственный анализ ситуации на фронте.
«Американские ракетные системы Patriot, выпускаемые с 1981 года, становятся все менее эффективными против российских гиперзвуковых крылатых ракет и массированных роев беспилотников “Герань”», — пишет The Telegraph. Авторы публикации уточняют, что современные средства нападения, которые применяет российская армия, отличаются высокой скоростью и маневренностью, а также способны преодолевать системы радиоэлектронной борьбы.
В начале июня telegram-канал Mash сообщал, что российская ракета уничтожила зенитный ракетный комплекс Patriot в районе Киева. Удар был нанесен с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», передает RT. Ранее украинские СМИ писали о взлете стратегических бомбардировщиков на территории России. Издание «Общественное» также информировало о серии взрывов, произошедших в Киеве, Луцке, Тернополе и Львове.