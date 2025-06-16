Под Уфой в ДТП погиб чемпион мира по мотогонкам Николай Красников

Николай Красников — российский гонщик, выступающий в мотогонках на льду. Заслуженный мастер спорта России. Восьмикратный чемпион мира в личном зачёте, двенадцатикратный чемпион мира в командном зачёте, многократный чемпион и обладатель Кубка России. Чемпион и обладатель Кубка России по кроссу на снегоходах. В 2011 году возглавил Федерацию мотоспорта Республики Башкортостан.