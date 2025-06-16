Под Уфой в ДТП погиб чемпион мира по мотогонкам Николай Красников

Как сообщили источники «Башинформа», спортсмен около трёх часов ночи в Кушнаренковском районе, на 69 км автодороги Р-240, за рулём своей «Лада Гранты» столкнулся со встречными грузовиками «Газель» и «Ситрак».
Николай Красников — российский гонщик, выступающий в мотогонках на льду. Заслуженный мастер спорта России. Восьмикратный чемпион мира в личном зачёте, двенадцатикратный чемпион мира в командном зачёте, многократный чемпион и обладатель Кубка России. Чемпион и обладатель Кубка России по кроссу на снегоходах. В 2011 году возглавил Федерацию мотоспорта Республики Башкортостан.
Николаю Красникову присвоено почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан».
В феврале 2023 года Николай Красников завершил спортивную карьеру.