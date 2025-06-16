Более 100 сотрудников шахты эвакуировали в Пермском крае

105 сотрудников калийной шахты в Пермском крае эвакуировали после срабатывания системы пожаротушения. Об этом стало известно в понедельник, 16 июня.
Все случилось на руднике по добыче калия для удобрений. Глубина шахты — более чем 200 метров.
— Повалил дым, заработала система пожаротушения. Всех эвакуировали, — сообщил источник.
Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются, передает РЕН ТВ.
Также 12 июня в пресс-службе МЧС сообщили об обрушении горной породы на руднике «Сарылах» в Оймяконском районе Якутии. На момент происшествия на горизонте находилось 25 человек. Задымленности и запыленности в руднике не было.
Помимо этого, 4 июня обрушение горной породы произошло в шахте на золотосеребряном руднике Бараньевский на Камчатке. Погиб один рабочий.