CBS: подозреваемого в убийстве законодателя в Миннесоте задержали

Подозреваемого в убийстве члена законодательного собрания американского штата Миннесота задержали. Об этом сообщает американский телеканал CBS.
Отмечается, что мужчину по имени Вэнс Лютер Боэлтер разыскивали более суток.
По сообщению губернатора Миннесоты Тима Уолтца, преступник открыл стрельбу по законодателю-демократу Мелиссе Хортман и сенатору-демократу Джону Хоффману с их супругами. Ранения Хортман и ее мужа оказались смертельными. После перестрелки с полицейскими злоумышленник скрылся.
Власти считают, что нападения произошли по политическим мотивам. Президент США Дональд Трамп назвал случившееся «целенаправленным нападением на избранных представителей».
Накануне сообщалось о еще одной стрельбе в Соединенных Штатах — в Солт-Лейк-Сити штата Юта. Это произошло во время публичного мероприятия, один человек получил тяжелые ранения.