Белый дом: Трамп проведет встречу с Зеленским во время саммита G7 в Канаде

Ранее Bloomberg сообщал, что по завершении саммита G7 в Канаде лидеры стран-участниц, вероятнее всего, выступят с отдельными заявлениями по различным вопросам. Вместо традиционного итогового коммюнике планируется подготовка отдельных совместных заявлений руководителей по ряду тематик. Подобный формат более предпочтителен для принимающей стороны — Канады, пишет RT.