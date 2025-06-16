Белый дом: Трамп проведет встречу с Зеленским во время саммита G7 в Канаде

Трамп встретится с Зеленским.
Президент США Дональд Трамп проведет отдельные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским, лидером Мексики Клаудией Шейнбаум и премьер-министром Канады Марком Карни на полях саммита G7 в Канаде. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.
«[Трамп на полях саммита] проведет двусторонние встречи с Карни, Зеленским и Шейнбаум», — сказал представитель Белого дома. Его слова передает ТАСС.
Ранее Bloomberg сообщал, что по завершении саммита G7 в Канаде лидеры стран-участниц, вероятнее всего, выступят с отдельными заявлениями по различным вопросам. Вместо традиционного итогового коммюнике планируется подготовка отдельных совместных заявлений руководителей по ряду тематик. Подобный формат более предпочтителен для принимающей стороны — Канады, пишет RT.