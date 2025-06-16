В ДТП под Сальском погибла 22-летняя пассажирка

Трагическое ДТП произошло вечером 15 июня на автодороге «Сальск-Яшалта». Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.
По предварительным данным, 42-летняя водитель автомобиля Ford Focus не справилась с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и перевернулась.
В результате аварии 22-летняя пассажирка погибла на месте до прибытия медиков. Сама водитель с травмами различной степени тяжести была госпитализирована.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливая все обстоятельства случившегося.
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