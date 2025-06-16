В США арестовали подозреваемого в убийстве депутата от демократов и её мужа

Подозреваемым оказался 57-летний Вэнс Лютер Болтер. Полиция выследила его в лесополосе на территории штата. По данным правоохранителей, Болтер застрелил Хортман и её супруга в ночь на 14 июня. В этот же вечер он напал на сенатора-демократа Джона Хоффмана и его жену.
Напомним, депутат законодательного собрания Мелисса Хортман и её муж были убиты в собственном доме. Губернатор Миннесоты Тим Уолз назвал произошедшее «актом целенаправленного политического насилия». Сенатор Джон Хоффман и его супруга были экстренно прооперированы. Расследование дела продолжается.