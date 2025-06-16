Найденный в канале без признаков жизни мужчина неожиданно воскрес

Мужчину незамедлительно извлекли из воды и оказали неотложную помощь. Неизвестным оказался 70-летний Косем. Он рассказал, что вечером возвращался домой, внезапно почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал в канал. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где установили, что полученные им повреждения не представляют угрозы для жизни.