Найденный в канале без признаков жизни мужчина неожиданно воскрес

В Таиланде мужчина, найденный в канале без признаков жизни, внезапно проявил признаки жизни и начал взывать о помощи.
Инцидент произошел в окрестностях Бангкока 11 июня 2025 года. Находящееся в воде тело заметил местный рыбак. Он незамедлительно уведомил правоохранительные органы, сообщив об обнаружении тела без признаков жизни. Прибывшие спасатели обнаружили в водоеме мужчину, неподвижно лежащего лицом вниз; его голова находилась на бетонном блоке у края канала.
Сотрудники оперативных служб, обнаружив кровоподтеки и повреждения на голове и лице потерпевшего, первоначально сочли его мертвым. Однако, когда спасатель коснулся мужчины длинной палкой, тот неожиданно подал признаки жизни и начал звать на помощь. Об этом сообщает издание The Thaiger.
Мужчину незамедлительно извлекли из воды и оказали неотложную помощь. Неизвестным оказался 70-летний Косем. Он рассказал, что вечером возвращался домой, внезапно почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал в канал. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где установили, что полученные им повреждения не представляют угрозы для жизни.
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