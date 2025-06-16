Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меняли внешность и обналичили миллионы: дропперов задержали в Алматы

Полицейские Алматы задержали двух подозреваемых в обналичивании денег, украденных с банковских карт граждан путем мошенничества. Один из задержанных — иностранец, приехавший в Казахстан для участия в преступных схемах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Рolisia.kz.

Как создавалась новая Россия
Источник: polisia.kz

По информации полиции, подозреваемые снимали деньги в банкоматах по указаниям из теневых интернет-каналов и делились с кураторами процентом от украденных сумм. Чтобы скрыть свои действия, они прибегали к различным методам конспирации, включая изменение внешности. За короткий срок удалось обналичить более 45 миллионов тенге. Полицейские нашли часть похищенных средств и проверяют, участвовали ли задержанные в других преступлениях.

Важно помнить: не делитесь личными данными и кодами с посторонними, даже если они кажутся представителями госорганов или банков. Будьте бдительны, не доверяйте незнакомцам, а при подозрении на мошенничество сразу обращайтесь в полицию.

напомнил начальник управления по противодействию киберпреступности департамента полиции города Анес Калдыбаев