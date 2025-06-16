Меняли внешность и обналичили миллионы: дропперов задержали в Алматы

По информации полиции, подозреваемые снимали деньги в банкоматах по указаниям из теневых интернет-каналов и делились с кураторами процентом от украденных сумм. Чтобы скрыть свои действия, они прибегали к различным методам конспирации, включая изменение внешности. За короткий срок удалось обналичить более 45 миллионов тенге. Полицейские нашли часть похищенных средств и проверяют, участвовали ли задержанные в других преступлениях.