В Тулунском районе 13-летний мотоциклист сбил двух школьниц, одна из девочек погибла

Ночью 15 июня в поселке при железнодорожной станции в Тулунском районе 13-летний подросток на мотоцикле сбил двух девочек. От полученных травм на месте погибла 16-летняя школьница, ее одноклассница доставлена в больницу, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы СУ СКР по Иркутской области, ГУ МВД по Иркутской области и прокуратуры региона.