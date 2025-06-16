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В Тулунском районе 13-летний мотоциклист сбил двух школьниц, одна из девочек погибла

Трагедия произошла ночью 15 июня.

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Источник: Следственный комитет РФ

Ночью 15 июня в поселке при железнодорожной станции в Тулунском районе 13-летний подросток на мотоцикле сбил двух девочек. От полученных травм на месте погибла 16-летняя школьница, ее одноклассница доставлена в больницу, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы СУ СКР по Иркутской области, ГУ МВД по Иркутской области и прокуратуры региона.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи проводят все необходимые следственные действия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.

Напомним, что смертельное ДТП произошло также 12 июня на 28-м км автодороги «Черемхово-Голуметь-Онот» вблизи села Ныгда Аларского района. В результате аварии погибли шесть человек.