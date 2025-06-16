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Малая геомагнитная буря придет в Самару в обед 16 июня и продолжится еще 6 дней

В Самаре на предстоящей неделе ожидается несколько дней с умеренными геомагнитными возмущениями.

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В Самаре на предстоящей неделе ожидается несколько дней с умеренными геомагнитными возмущениями.

Согласно прогнозу, в понедельник, 16 июня, геомагнитная обстановка будет спокойной, но с заметными колебаниями, которые могут достигать уровня малой магнитной бури к обеду. Об этом сообщает сервис Time-in.ru.

При этом уже во вторник и среду ожидается усиление активности до уровня 3, что соответствует слабой геомагнитной буре.

Так продлится до воскресенья, когда вновь ожидается усиление до уровня малой магнитной бури.

В воскресенье, 22 июня, возможно усиление до уровня 4, что соответствует малой геомагнитной буре.

Специалисты рекомендуют жителям Самары, особенно тем, кто чувствителен к изменениям геомагнитной обстановки, следить за прогнозом и при необходимости принимать меры для снижения воздействия геомагнитных колебаний.

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