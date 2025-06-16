Малая геомагнитная буря придет в Самару в обед 16 июня и продолжится еще 6 дней

В Самаре на предстоящей неделе ожидается несколько дней с умеренными геомагнитными возмущениями.
Согласно прогнозу, в понедельник, 16 июня, геомагнитная обстановка будет спокойной, но с заметными колебаниями, которые могут достигать уровня малой магнитной бури к обеду. Об этом сообщает сервис Time-in.ru.
При этом уже во вторник и среду ожидается усиление активности до уровня 3, что соответствует слабой геомагнитной буре.
Так продлится до воскресенья, когда вновь ожидается усиление до уровня малой магнитной бури.
В воскресенье, 22 июня, возможно усиление до уровня 4, что соответствует малой геомагнитной буре.
Специалисты рекомендуют жителям Самары, особенно тем, кто чувствителен к изменениям геомагнитной обстановки, следить за прогнозом и при необходимости принимать меры для снижения воздействия геомагнитных колебаний.
Новости Самары и региона! Подпишитесь на наш телеграм-канал! И читайте наши материалы в Дзене.