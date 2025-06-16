ВСУ попытались атаковать Россию 12 беспилотниками

В ночь на 16 июня над Орлом была активирована система противовоздушной обороны, пишет RT. Как сообщает telegram-канал Shot, очевидцы наблюдали в небе несколько вспышек. ПВО была приведена в действие для отражения атаки украинских беспилотников. Официальные данные о разрушениях или пострадавших отсутствуют.