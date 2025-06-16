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ВСУ попытались атаковать Россию 12 беспилотниками

Над территорией России в ночь на 16 июня ликвидировали 12 беспилотников ВСУ, атаковавших Орловскую и Воронежскую области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как создавалась новая Россия

ВСУ атаковали РФ дронами.

Над территорией России в ночь на 16 июня ликвидировали 12 беспилотников ВСУ, атаковавших Орловскую и Воронежскую области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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«…перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написали в telegram-канале ведомства. Над Орловской областью было сбито 11 дронов, а над территорией Воронежской области — один беспилотник.

В ночь на 16 июня над Орлом была активирована система противовоздушной обороны, пишет RT. Как сообщает telegram-канал Shot, очевидцы наблюдали в небе несколько вспышек. ПВО была приведена в действие для отражения атаки украинских беспилотников. Официальные данные о разрушениях или пострадавших отсутствуют.