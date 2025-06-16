На водоёмах Новосибирской области за неделю утонули десять человек

В Новосибирской области за неделю утонули десять человек, в том числе четверо детей. Об этом в понедельник, 16 июня, на оперативном совещании в правительстве региона сообщил первый замначальника регионального управления МЧС Евгений Лебедев.
По словам спасателя, трагические инциденты произошли в Новосибирске, Искитиме, рабочем посёлке Кольцово, Маслянинском муниципальном округе, а также в Искитимском, Коченевском, Краснозерском, Новосибирском и Сузунском районах.
Лебедев уточнил, что дети погибли во время купания в местах неорганизованного отдыха без присмотра взрослых. При этом статистика погибших в регионе уже в два раза превышает показатели 2024 года.
На текущей неделе в Новосибирской области снова ожидается аномально жаркая погода, при этом, по словам замначальника ГУ МЧС по региону, из запланированных 120 спасательных постов на водоёмах работают только 33, а из 23 пляжей — только 13.
«Риск возникновения происшествий на водных объектах остаётся чрезвычайно высоким», — цитирует Евгения Лебедева агентство «Интерфакс».
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирской области с начала купального сезона утонули пять детей.