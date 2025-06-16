Омичей предупредили о новом способе мошенничества с маркет-плейсами

В Омске зафиксированы случаи звонков якобы сотрудников маркет-плейсов. Жертве сообщают о якобы возникших проблемах с их заказами. Чаще всего речь идет об истечении срока бесплатного хранения посылки в пункте выдачи или о повреждении товара во время транспортировки.
Злоумышленники предлагают либо продлить период бесплатного хранения, либо отменить заказ. Для этого они просят назвать код из СМС, который на самом деле приходит из системы «Госуслуги».
После получения кода мошенники получают доступ к личному кабинету пользователя на портале государственных услуг. Это позволяет им не только завладеть персональными данными жертвы, но и совершать серьезные манипуляции: изменять реквизиты для получения пособий, подавать заявки на кредиты и совершать другие опасные действия.
Помните, что настоящие сотрудники маркетплейсов никогда не совершают подобных звонков клиентам. Эксперты настоятельно рекомендуют гражданам быть бдительными и ни при каких обстоятельствах не сообщать посторонним лицам коды из СМС-сообщений. Особое внимание следует обратить на то, что мошенники могут использовать различные способы социальной инженерии, чтобы заставить жертву поверить в реальность проблемы с заказом.
Ранее мы писали, что в Омске местами снова не работает мобильный интернет.