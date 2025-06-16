Омичей предупредили о новом способе мошенничества с маркет-плейсами

Помните, что настоящие сотрудники маркетплейсов никогда не совершают подобных звонков клиентам. Эксперты настоятельно рекомендуют гражданам быть бдительными и ни при каких обстоятельствах не сообщать посторонним лицам коды из СМС-сообщений. Особое внимание следует обратить на то, что мошенники могут использовать различные способы социальной инженерии, чтобы заставить жертву поверить в реальность проблемы с заказом.