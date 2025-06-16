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В Хабаровском крае зафиксировали первые грозовые пожары

Грозы стали причиной лесных пожаров на севере Хабаровского края. Подобные явления зафиксированы впервые с начала сезона.

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Источник: Соцсети

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство лесного хозяйства и лесопереработки, очаги зарегистрированы в Охотском районе.

Общая площадь трех возгораний — почти 3,5 тысячи гектаров. Самый крупный пожар площадью около 2,8 тысячи гектаров находится в 77 километрах от поселения Усчан. Еще один — в районе Охотска. Третий очаг зафиксирован в 43 километрах от поселка Аэропорт.

Уточняется, что в других районах Хабаровского края возгораний не зарегистрировано. На всей территории региона действует особый противопожарный режим.