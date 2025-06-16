В Хабаровском крае зафиксировали первые грозовые пожары

Общая площадь трех возгораний — почти 3,5 тысячи гектаров. Самый крупный пожар площадью около 2,8 тысячи гектаров находится в 77 километрах от поселения Усчан. Еще один — в районе Охотска. Третий очаг зафиксирован в 43 километрах от поселка Аэропорт.