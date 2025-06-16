Более 15 человек стали жертвами лжетурагента в Уральске

«Житель города Уральск, зарегистрировав свою мать в качестве индивидуального предпринимателя, организовал фиктивную туристическую деятельность. Создавая видимость легального бизнеса, он размещал рекламу в социальных сетях, заключал с клиентами официальные договоры, выдавал фискальные чеки и вел переписку через мессенджеры. Это формировало у граждан ложное доверие к его деятельности. Жертвами мошенника стали более 15 человек, общая сумма ущерба составила свыше Т25 млн», — говорится в сообщении в понедельник.