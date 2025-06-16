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Более 15 человек стали жертвами лжетурагента в Уральске

Уральск. 16 июня. КазТАГ — Более 15 человек стали жертвами лжетурагента в Уральске, сообщает пресс-служба прокуратуры Западно-Казахстанской области.

Источник: pixabay.com

«Житель города Уральск, зарегистрировав свою мать в качестве индивидуального предпринимателя, организовал фиктивную туристическую деятельность. Создавая видимость легального бизнеса, он размещал рекламу в социальных сетях, заключал с клиентами официальные договоры, выдавал фискальные чеки и вел переписку через мессенджеры. Это формировало у граждан ложное доверие к его деятельности. Жертвами мошенника стали более 15 человек, общая сумма ущерба составила свыше Т25 млн», — говорится в сообщении в понедельник.

Приговором Уральского городского суда мужчина признан виновным в совершении мошенничества в отношении двух и более лиц, в особо крупном размере.

«Он приговорен к пяти годам лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере туризма сроком на семь лет», — добавили в прокуратуре.