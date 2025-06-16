Взрывы по всей территории, повреждения военных объектов: что происходит в Израиле после ответа Ирана 16 июня

Ракеты Ирана атакуют всю территорию Израиля, в том числе Тель-Авив в центре страны. Иранские ракеты повредили оружейный завод, а также несколько многоэтажек и, вероятно, ударили по району одного из крупнейших транспортных узлов Израиля — аэропорту Бен-Гурион. Увеличивается количество пострадавших, в настоящее время госпитализированы 29 человек, в том числе ребенок. В ходе атаки иранские ракеты заставили систему ПВО — «Железный купол» Израиля — атаковать свои же установки. Что происходит в Израиле, который подвергся ответной атаке со стороны Ирана — в материале URA.RU.