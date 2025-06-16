Взрывы по всей территории, повреждения военных объектов: что происходит в Израиле после ответа Ирана 16 июня

Сигнал тревоги из-за взрывов звучит по всей территории Израиля.
Ракеты Ирана атакуют всю территорию Израиля, в том числе Тель-Авив в центре страны. Иранские ракеты повредили оружейный завод, а также несколько многоэтажек и, вероятно, ударили по району одного из крупнейших транспортных узлов Израиля — аэропорту Бен-Гурион. Увеличивается количество пострадавших, в настоящее время госпитализированы 29 человек, в том числе ребенок. В ходе атаки иранские ракеты заставили систему ПВО — «Железный купол» Израиля — атаковать свои же установки. Что происходит в Израиле, который подвергся ответной атаке со стороны Ирана — в материале URA.RU.
Тель-Авив.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) фиксирует пуски ракет из Ирана, населению рекомендуется проследовать в убежища. Израиль активировал средства ПВО для отражения атаки по центру страны, в том числе по Тель-Авиву, сообщает РИА Новости. В небе над городом слышны взрывы. Сигнал тревоги звучит над всей израильской территорией.
Взрывы по всей территории.
В нескольких местах на израильской территории обрушились или загорелись зданияФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В ночь на 16 июня в нескольких городах Израиля прогремели взрывы после нового ракетного удара, нанесенного с территории Ирана. По данным иностранных изданий, одна из ракет попала в небоскреб в Тель-Авиве, также взрывы были зафиксированы на востоке города, на западе Иерусалима, в Хайфе и вблизи аэропорта Бен-Гурион. Два здания получили повреждения в израильском северном городе Хайфа в результате ракетного обстрела со стороны Ирана, на месте возник пожар.
Поврежден оружейный завод.
Иран поразил объекты, принадлежащие израильской оборонной компании Rafael. Удар был нанесен в ходе новой ответной атаки на страну. Об этом рассказало иранское агентство Fars.
Атака на аэропорт Бен-Гурион.
Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве также подвергся ракетному удару, сообщили в израильских СМИ. По нему выпущено около 30 снарядов, целью был именно этот один из крупнейших транспортных узлов Израиля. Позже в ЦАХАЛ заявили, что Бен-Гурион не подвергался атаке.
Пострадавшие.
Две жилые многоэтажки в центральном районе Тель-Авива Гуш-Дан получили прямые попадания иранских ракет. На одном месте происшествия работают восемь спасательных бригад, на втором — пять. Они занимаются эвакуацией людей, оказавшихся заблокированными в поврежденных зданиях.
На данный момент госпитализированы 29 человек. Трое из них находятся в состоянии средней степени тяжести. Один ребенок получил критические травмы, 26 пострадавших получили легкие ранения.
«Железный купол» Израиля стреляет сам по себе.
Новые иранские методы борьбы заставили системы ПВО Израиля атаковать друг другаФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Иран применил новый метод во время последней волны ракетных ударов, в результате которого израильские системы ПВО подверглись сбоям и атаковали друг друга. «В ходе этой операции, благодаря применению новых методов и возможностей в разведке и оборудовании многоуровневые оборонные системы командования и управления Израиля вышли из строя и начали атаковать друг друга», — отметили в КСИР.