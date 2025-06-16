Открыл глаза и просил помочь: Найденный в воде без признаков жизни мужчина неожиданно ожил

Потрясение произошло, когда спасатели дотронулись до мужчины палкой — он внезапно закричал, прося о помощи. Как позже выяснилось, 70-летний Косем потерял сознание из-за плохого самочувствия по пути домой и упал в канал. После оперативной госпитализации медики констатировали, что жизни пенсионера ничего не угрожает.