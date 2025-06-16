Открыл глаза и просил помочь: Найденный в воде без признаков жизни мужчина неожиданно ожил

В Таиланде произошёл невероятный случай — мужчина, которого спасатели сочли мёртвым, внезапно пришёл в сознание и начал звать на помощь. Инцидент произошёл 11 июня в пригороде Бангкока Нонтхабури, сообщает издание The Thaiger.
Местный рыбак обнаружил в канале тело без признаков жизни и вызвал полицию. Прибывшие спасатели увидели неподвижно лежащего в воде мужчину с окровавленным лицом и ранами на голове. Его голова лежала на бетонном блоке, и первоначально все признаки указывали на смерть.
Потрясение произошло, когда спасатели дотронулись до мужчины палкой — он внезапно закричал, прося о помощи. Как позже выяснилось, 70-летний Косем потерял сознание из-за плохого самочувствия по пути домой и упал в канал. После оперативной госпитализации медики констатировали, что жизни пенсионера ничего не угрожает.
Как KP.RU писал ранее, в Чехии 88-летняя женщина ожила во время собственных похорон, хотя медики констатировали смерть и провели все манипуляции для ее погребения.