В Тулунском районе 13-летний мотоциклист сбил двоих несовершеннолетних пешеходов

В Тулунском районе в поселке железнодорожной станции Шуба 13-летний мотоциклист сбил двух 16-летних пешеходов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе полиции, дорожный инцидент произошел около полуночи. Подростки переходили дорогу в неположенном месте.
— В результате аварии одна из школьниц погибла на месте, а ее одноклассницу доставили в больницу, — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
Следственный комитет уже завел уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Прокуратура Иркутской области проконтролирует ход расследования. В свою очередь родители мальчика могут заплатить штраф 30 тысяч рублей за передачу управления мотоциклом подростку, у которого нет водительских прав.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что за неделю в регионе в авариях погибли 11 человек.