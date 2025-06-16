Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тулунском районе 13-летний мотоциклист сбил двоих несовершеннолетних пешеходов

Подростки переходили дорогу в неположенном месте.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тулунском районе в поселке железнодорожной станции Шуба 13-летний мотоциклист сбил двух 16-летних пешеходов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе полиции, дорожный инцидент произошел около полуночи. Подростки переходили дорогу в неположенном месте.

— В результате аварии одна из школьниц погибла на месте, а ее одноклассницу доставили в больницу, — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

Следственный комитет уже завел уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Прокуратура Иркутской области проконтролирует ход расследования. В свою очередь родители мальчика могут заплатить штраф 30 тысяч рублей за передачу управления мотоциклом подростку, у которого нет водительских прав.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что за неделю в регионе в авариях погибли 11 человек.