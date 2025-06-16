В Тулунском районе 13-летний мотоциклист сбил двоих несовершеннолетних пешеходов

Следственный комитет уже завел уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Прокуратура Иркутской области проконтролирует ход расследования. В свою очередь родители мальчика могут заплатить штраф 30 тысяч рублей за передачу управления мотоциклом подростку, у которого нет водительских прав.