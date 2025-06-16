В США раскрыли, как Иран преодолел «Железный купол» Израиля

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что в ходе последней серии ракетных ударов по Израилю Иран задействовал инновационные методы. В результате этих действий израильские системы ПВО столкнулись с техническими сбоями, что привело к взаимным атакам между ними. Представители КСИР не предоставили подробностей относительно примененных тактик и конкретных способов реализации новых возможностей в ходе операции.