В США раскрыли, как Иран преодолел «Железный купол» Израиля

В США указали на недооценку Израилем способности Ирана к перегруппировке.
Израильские военные недооценили потенциал Ирана к перегруппировке и ответным действиям после недавних атак на высшее руководство вооруженных сил страны. Об этом сообщил аналитик по ближневосточным вопросам Трита Парси. По ее словам, иранская сторона смогла быстро восстановить боеспособность после израильских ударов и организовать эффективную контратаку.
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«Они (военные Израиля — прим. URA.RU) недооценили способность Ирана перегруппироваться после того, как израильтяне очень успешно атаковали высшее руководство иранских вооруженных сил», — приводит слова Парси CNN. Эксперт также отметила, что сейчас иранские ракеты способны преодолевать все уровни систем противовоздушной обороны Израиля.
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что в ходе последней серии ракетных ударов по Израилю Иран задействовал инновационные методы. В результате этих действий израильские системы ПВО столкнулись с техническими сбоями, что привело к взаимным атакам между ними. Представители КСИР не предоставили подробностей относительно примененных тактик и конкретных способов реализации новых возможностей в ходе операции.
В ночь на 16 июня Иран нанес ракетные удары по объектам, связанным с разведывательной деятельностью Израиля. Военно-космического подразделения КСИР осуществили серию ракетных атак в ответ на недавние действия Израиля, которые были охарактеризованы как преступления со стороны сионистского режима. Эти удары стали актом возмездия за действия израильской стороны.