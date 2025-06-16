В Иркутской области столкнулись два теплохода

В Иркутской области следователи и транспортная прокуратура разбираются в деталях происшествия на реке Лене. По предварительным данным, 15 июня 2025 года около 11:40 по местному времени в 80 км от Киренска, на 3257-м километре реки, столкнулись два суда.
— У теплохода «Мамакан» во время движения возникла техническая неисправность, из-за чего баржа навалилась на корму другого судна — теплохода СК-2067, который двигался в том же направлении, — рассказывают в Восточном межрегиональном СУТ СК России и Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Как стало известно КП-Иркутск, разлива нефтепродуктов не произошло, угрозы экологии нет, но у СК-2067 есть повреждения. Размер ущерба сейчас уточняется.
Братский следственный отдел на транспорте проводит проверку по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта. Параллельно Осетровская транспортная прокуратура изучает обстоятельства происшествия. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех проверочных мероприятий.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тулунском районе 13-летний мотоциклист сбил двух несовершеннолетних пешеходов.