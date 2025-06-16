Повреждено посольство США в Тель-Авиве после удара Ирана

Посольство США в Тель-Авиве получило незначительные повреждения.
Посольство США в Тель-Авиве получило незначительные повреждения в результате близкого разрыва иранской ракеты, никто из сотрудников не пострадал. Об этом сообщил посол Штатов в Израиле Майк Хакаби.
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«Наше посольство и консульство США в Израиле официально останутся закрытыми сегодня… Некоторые незначительные повреждения от ударов иранских ракет зафиксированы вблизи отделения посольства в Тель-Авиве, но никто из персонала США не пострадал», — написал Хакаби на своей странице в соцсети Х.
Ранее Ynet сообщал, что вблизи отделения посольства США в Тель-Авиве было зафиксировано падение ракеты. При этом источник не предоставил информации о государстве, выпустившем ракету, а также не уточнил ее тип.