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Повреждено посольство США в Тель-Авиве после удара Ирана

Посольство США в Тель-Авиве получило незначительные повреждения в результате близкого разрыва иранской ракеты, никто из сотрудников не пострадал. Об этом сообщил посол Штатов в Израиле Майк Хакаби.

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Посольство США в Тель-Авиве получило незначительные повреждения.

Посольство США в Тель-Авиве получило незначительные повреждения в результате близкого разрыва иранской ракеты, никто из сотрудников не пострадал. Об этом сообщил посол Штатов в Израиле Майк Хакаби.

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«Наше посольство и консульство США в Израиле официально останутся закрытыми сегодня… Некоторые незначительные повреждения от ударов иранских ракет зафиксированы вблизи отделения посольства в Тель-Авиве, но никто из персонала США не пострадал», — написал Хакаби на своей странице в соцсети Х.

Ранее Ynet сообщал, что вблизи отделения посольства США в Тель-Авиве было зафиксировано падение ракеты. При этом источник не предоставил информации о государстве, выпустившем ракету, а также не уточнил ее тип.