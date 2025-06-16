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Мощный пожар произошел в 10-этажке на Елизавете

Около часа дня 15 июня в екатеринбургском микрорайоне Елизавет произошел пожар в десятиэтажном доме по адресу ул. Бисертская, 16/2.

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Горела квартира на пятом этаже.

До приезда пожарных из горящего жилища пришлось выпрыгнуть женщине с ребенком, они прыгали на растянутую снизу жильцами ткань. Пострадавших увез автомобиль реанимации.

Как сообщил корреспондент МК-Урал с места событий, в ходе тушения пожара двум автомобилям МЧС не удалось сразу проехать к месту возгорания через соседний двор — из-за припаркованных там автомобилей, а также бетонных полусфер, которые перекрывали проезд на территорию соседнего двора.

Пожарным машинам пришлось разворачиваться и объезжать дворовую парковку, так было потеряно несколько минут. Кроме горевшей квартиры пострадал расположенный выше балкон на шестом этаже здания.