Мощный пожар произошел в 10-этажке на Елизавете

Горела квартира на пятом этаже.
До приезда пожарных из горящего жилища пришлось выпрыгнуть женщине с ребенком, они прыгали на растянутую снизу жильцами ткань. Пострадавших увез автомобиль реанимации.
Как сообщил корреспондент МК-Урал с места событий, в ходе тушения пожара двум автомобилям МЧС не удалось сразу проехать к месту возгорания через соседний двор — из-за припаркованных там автомобилей, а также бетонных полусфер, которые перекрывали проезд на территорию соседнего двора.
Пожарным машинам пришлось разворачиваться и объезжать дворовую парковку, так было потеряно несколько минут. Кроме горевшей квартиры пострадал расположенный выше балкон на шестом этаже здания.