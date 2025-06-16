Мощный пожар произошел в 10-этажке на Елизавете

Как сообщил корреспондент МК-Урал с места событий, в ходе тушения пожара двум автомобилям МЧС не удалось сразу проехать к месту возгорания через соседний двор — из-за припаркованных там автомобилей, а также бетонных полусфер, которые перекрывали проезд на территорию соседнего двора.