В Башкирии произошло 11 лесных пожаров

Напомним, нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц — от 60 тысяч до 90 тысяч рублей; на юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей.