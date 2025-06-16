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В Башкирии произошло 11 лесных пожаров

В Башкирии с 3 апреля по 16 июня 2025 года зарегистрировано 11 лесных пожаров на общей площади 26,6 га. Об этом сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства РБ.

За минувшие сутки возгораний в лесах республики не зарегистрировано. Сегодня в Башкирии прогнозируются 1−4 классы пожарной опасности в лесах, в Хайбуллинском районе — 5 класс.

«Введенные ранее ограничения на посещение лесов и въезда в них транспортных средств на территории Абзелиловского, Баймакского, Бурзянского лесничеств продлеваются до 6 июля 2025 года», — говорится в сообщении минлесхоза.

Напомним, нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц — от 60 тысяч до 90 тысяч рублей; на юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей.