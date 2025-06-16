В Башкирии произошло 11 лесных пожаров

За минувшие сутки возгораний в лесах республики не зарегистрировано. Сегодня в Башкирии прогнозируются 1−4 классы пожарной опасности в лесах, в Хайбуллинском районе — 5 класс.
«Введенные ранее ограничения на посещение лесов и въезда в них транспортных средств на территории Абзелиловского, Баймакского, Бурзянского лесничеств продлеваются до 6 июля 2025 года», — говорится в сообщении минлесхоза.
Напомним, нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц — от 60 тысяч до 90 тысяч рублей; на юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей.