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На Украине заявили о повреждениях сразу на двух промышленных предприятиях

Промышленное предприятие получило повреждения в Никопольском районе Днепропетровской области Украины, сообщает глава военной администрации региона Сергей Лысак. Другие подробности киевский чиновник приводить не стал.

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Источник: Life.ru

Помимо этого, пожар вспыхнул на промышленном предприятии в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Об этом информирует назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Фёдоров.

«Произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Запорожья. На месте работают экстренные службы», — пишет чиновник тоже без уточнения причин.

Ранее стало известно, что количество жертв атаки беспилотников в Татарстане увеличилось до двух. Там скончался второй пострадавший в результате налёта дронов ВСУ на Елабугу. По факту атаки Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.