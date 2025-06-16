На Украине заявили о повреждениях сразу на двух промышленных предприятиях

Помимо этого, пожар вспыхнул на промышленном предприятии в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Об этом информирует назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Фёдоров.
«Произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Запорожья. На месте работают экстренные службы», — пишет чиновник тоже без уточнения причин.
Ранее стало известно, что количество жертв атаки беспилотников в Татарстане увеличилось до двух. Там скончался второй пострадавший в результате налёта дронов ВСУ на Елабугу. По факту атаки Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.