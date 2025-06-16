В Кашкадарье задержаны налоговик и его подельник: они брали деньги с предпринимателей за «решение вопросов»

Кирпичный завод, накопивший налоговую задолженность в размере 360 миллионов сумов, был официально признан банкротом решением экономического суда. Однако один из местных жителей, ранее судимый за ряд преступлений, предложил директору предприятия «услугу» — через своих знакомых среди чиновников он якобы мог добиться отмены запрета на деятельность завода и обеспечить его повторный запуск, несмотря на долги.
За это он потребовал 4 000 долларов, и в момент получения аванса в размере 3 000 долларов был задержан оперативниками.
На этом операция не закончилась. В ходе дальнейших мероприятий был также задержан заместитель начальника налоговой инспекции Камашинского района, который оказался вовлечён в эту коррупционную схему. Его поймали с поличным при получении такой же суммы — 3 000 долларов.
В настоящее время в отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.