В Кашкадарье задержаны налоговик и его подельник: они брали деньги с предпринимателей за «решение вопросов»

Кирпичный завод, накопивший налоговую задолженность в размере 360 миллионов сумов, был официально признан банкротом решением экономического суда. Однако один из местных жителей, ранее судимый за ряд преступлений, предложил директору предприятия «услугу» — через своих знакомых среди чиновников он якобы мог добиться отмены запрета на деятельность завода и обеспечить его повторный запуск, несмотря на долги.