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В Кашкадарье задержаны налоговик и его подельник: они брали деньги с предпринимателей за «решение вопросов»

Vaib.uz (Узбекистан. 16 июня). В Кашкадарьинской области сотрудники Службы государственной безопасности выявили очередной факт коррупции, связанный с налоговыми органами и уклонением от уплаты налогов.

Источник: Vaib.Uz

Кирпичный завод, накопивший налоговую задолженность в размере 360 миллионов сумов, был официально признан банкротом решением экономического суда. Однако один из местных жителей, ранее судимый за ряд преступлений, предложил директору предприятия «услугу» — через своих знакомых среди чиновников он якобы мог добиться отмены запрета на деятельность завода и обеспечить его повторный запуск, несмотря на долги.

За это он потребовал 4 000 долларов, и в момент получения аванса в размере 3 000 долларов был задержан оперативниками.

На этом операция не закончилась. В ходе дальнейших мероприятий был также задержан заместитель начальника налоговой инспекции Камашинского района, который оказался вовлечён в эту коррупционную схему. Его поймали с поличным при получении такой же суммы — 3 000 долларов.

В настоящее время в отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.