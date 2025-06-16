В Хакасии пенсионер разместил в соцсети более 30 публикаций, оскорбляющих чувства верующих

Всего зафиксировано более 30 подобных постов, доступных для широкого круга пользователей. Следствие назначило религиоведческую экспертизу и проводит оперативно-разыскные мероприятия. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года.