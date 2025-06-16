Израиль нанес удары по командным центрам КСИР в Иране

«ВВС Израиля нанесли удары по командным центрам, принадлежащим силам “Кудс” КСИР», — говорится в сообщении официального telegram-канала ЦАХАЛ. Там добавили, что израильские ВВС атаковали объекты по данным военной разведки. Армия утверждает, что в этих центрах планировались «террористические атаки» против Израиля через региональных союзников Ирана.