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Израиль нанес удары по командным центрам КСИР в Иране

Армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по командным центрам сил «Кудс» КСИР в Иране. Об этом рассказали в пресс-службе ЦАХАЛ.

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Поражены командные центры КСИР.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по командным центрам сил «Кудс» КСИР в Иране. Об этом рассказали в пресс-службе ЦАХАЛ.

«ВВС Израиля нанесли удары по командным центрам, принадлежащим силам “Кудс” КСИР», — говорится в сообщении официального telegram-канала ЦАХАЛ. Там добавили, что израильские ВВС атаковали объекты по данным военной разведки. Армия утверждает, что в этих центрах планировались «террористические атаки» против Израиля через региональных союзников Ирана.