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В ДТП в Башкирии погиб чемпион мира по ледовому спидвею Николай Красников

На 69-м километре автодороги Р240 (подъезд к трассе М12 «Восток») в Кушнаренковском районе Республики Башкортостан произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.

Как создавалась новая Россия

На 69-м километре автодороги Р240 (подъезд к трассе М12 «Восток») в Кушнаренковском районе Республики Башкортостан произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Lada Granta столкнулся с движущимися во встречном направлении грузовыми машинами «Газель» и «Ситрак».

По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, водитель легкового автомобиля, 40-летний мужчина, скончался на месте от полученных травм. Им оказался известный российский спортсмен-мотогонщик Николай Красников.

Николай Красников появился на свет 4 февраля 1985 года в Шадринске в семье тренера по мотокроссу. С 11 лет он начал заниматься этим видом спорта, а с 2001 года, выступая за клуб «Башкортостан», добился выдающихся успехов.

Печальную новость о гибели прославленного гонщика подтвердил министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов. Спортсмен скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

«Сегодня утром не стало восьмикратного чемпиона мира в личном зачёте, двенадцатикратного чемпиона мира в командном зачёте, многократного чемпиона и обладателя кубка России по мотогонкам на льду Николая Красникова», — написал он в своем Telegram-канале.

Отметим, что в феврале 2023 года Николай Красников завершил профессиональную карьеру в спорте. У погибшего осталась 12-летняя дочь.

В настоящее время на месте аварии продолжают работу сотрудники ГИБДД и представители экстренных служб.

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