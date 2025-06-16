В Ростове водитель BMW врезался в остановку

«Водитель 1998 г. р., управляя автомобилем BMW, по предварительным данным, двигаясь по ул. Советской по автобусной полосе от пл. Карла Маркса в сторону пл. Театральной, допустил столкновение с выезжающим на перекресток справа автомобилем Kia Soul, после чего автомобиль BMW отбросило вправо к дереву и следом на остановочный комплекс», — пишет источник.