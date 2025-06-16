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В Ростове водитель BMW врезался в остановку

Ростовская область, 16 июня 2025. DON24.RU. В Ростове вечером 15 июня водитель автомобиля BMW врезался в дерево и остановочный комплекс после столкновения с другим автомобилем. Авария случилась в районе дома № 47 по ул. Советской.

Источник: Don24.ru

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

«Водитель 1998 г. р., управляя автомобилем BMW, по предварительным данным, двигаясь по ул. Советской по автобусной полосе от пл. Карла Маркса в сторону пл. Театральной, допустил столкновение с выезжающим на перекресток справа автомобилем Kia Soul, после чего автомобиль BMW отбросило вправо к дереву и следом на остановочный комплекс», — пишет источник.

В результате аварии пострадали водитель BMW и его 26-летний пассажир. Обоих госпитализировали. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшедшего.