Куда же без ковра: в производственном помещении узбекской кухни в Перми обнаружили массу посторонних предметов

Здесь же хранилась одежда, обувь сотрудников и другие личные вещи: лопаты, метла, ковер. Также в кафе использовалась вода сомнительного качества, не хватало технологического и моечного оборудования, отсутствовал туалет для персонала, не осуществлялся производственный контроль, хранение продовольственного сырья осуществлялись без маркировок.