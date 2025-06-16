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Куда же без ковра: в производственном помещении узбекской кухни в Перми обнаружили массу посторонних предметов

В кафе «Узбекская кухня Шаурма» на Славянова, 2а выявлено 15 нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

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В кафе «Узбекская кухня Шаурма» на Славянова, 2а выявлено 15 нарушений санитарно-эпидемиологических требований. В частности, в заведении не соблюдалась поточность технологических процессов: фактически предприятие состоит из одного помещения, в котором осуществляется прием, хранение, приготовление продукции, мытье посуды и реализация блюд потребителям.

Здесь же хранилась одежда, обувь сотрудников и другие личные вещи: лопаты, метла, ковер. Также в кафе использовалась вода сомнительного качества, не хватало технологического и моечного оборудования, отсутствовал туалет для персонала, не осуществлялся производственный контроль, хранение продовольственного сырья осуществлялись без маркировок.

Так как выявленные нарушения создавали реальную угрозу жизни и здоровью людей, суд признал ИП виновным в административном правонарушении и приостановил деятельность кафе 30 суток.

Соответствующий документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. В ходе проведения исполнительных действий двери кафе были опечатаны. Предприниматель предупрежден об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя.