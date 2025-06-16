За двое суток в Приморье зафиксированы два серьёзных ДТП с тремя погибшими

Кроме того, 13 июня на 547 км автодороги А-370 «Уссури» Хабаровск-Владивосток в результате лобового столкновения Honda Accord и Toyota Land Cruiser погибли два человека — водитель и пассажир Honda (мужчины 41 и 43 лет). Водитель и пассажир внедорожника (мужчина 58 лет и женщина 46 лет) госпитализированы. По предварительным данным, водитель Honda выехал на встречную полосу. Установлено, что в 2024 году он был лишён водительских прав.