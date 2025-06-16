Число погибших из-за ракетных ударов по Израилю увеличилось до четырех

Из-за удара по Израилю погибли четыре человека.
Число жертв ракетных ударов по Израилю увеличилось до четырех человек, количество госпитализированных достигло 87. Об этом сообщили в израильской службе скорой помощи «Маген Давид Адом» (MDA). Среди погибших — две женщины и двое мужчин, всем им было примерно по 70 лет.
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«Фельдшеры скорой помощи и парамедики MDA констатировали смерть четырех человек — двух женщин и двух мужчин, всем примерно по 70 лет. На данный момент бригады MDA госпитализировали 87 пострадавших», — написали на странице службы в соцсети Х.
Ранее было известно о трех погибших в результате удара четырьмя баллистическими ракетами, нанесенного Ираном по центральным районам Израиля. На тот момент по меньшей мере 67 человек были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.