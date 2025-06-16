Число погибших из-за ракетных ударов по Израилю увеличилось до четырех

Число жертв ракетных ударов по Израилю увеличилось до четырех человек, количество госпитализированных достигло 87. Об этом сообщили в израильской службе скорой помощи «Маген Давид Адом» (MDA). Среди погибших — две женщины и двое мужчин, всем им было примерно по 70 лет.