Число пострадавших в аварии с автобусом под Владимиром возросло до девяти

Число пострадавших в серьезной аварии во Владимирской области возросло до девяти. Об этом проинформировало региональное ГУ МЧС России.
«В результате ДТП 12 человек пострадали, из них трое погибли. В том числе в минивэне 10 человек пострадали, из них трое погибли», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Напомним, авария произошла сегодня в 01:25 на 290-м километре автотрассы М7 «Волга» в Вязниковском районе Владимирской области. Там столкнулись сразу четыре транспортных средства — две легковушки, минивэн и автобус.
Первоначально сообщалось о семи пострадавших и трех погибших. При этом пострадавших в автобусе нет.