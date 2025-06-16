Многократный чемпион мира по мотогонкам на льду насмерть разбился в ДТП под Уфой

Спортивные достижения Красникова беспрецедентны: он был восьмикратным чемпионом мира в личном зачёте и двенадцатикратным — в командном. В его активе многочисленные победы на чемпионатах и Кубках России, а также титулы по кроссу на снегоходах. Заслуженный мастер спорта России, с 2011 года Николай Красников возглавлял Федерацию мотоспорта Республики Башкортостан, активно развивая спорт в регионе.