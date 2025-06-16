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На Украине повреждены два промышленных предприятия

Предприятия были повреждены в Запорожской и Днепропетровской областях.

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Источник: Аргументы и факты

Промышленные предприятия в подконтрольной киевскому режиму Запорожской области и в Днепропетровской области Украины получили повреждения.

Глава назначенной Киевом военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале о пожаре на предприятии в городе Запорожье.

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак рассказал, что было повреждено предприятие в Никопольском районе.

Подробности происшествий не приводятся. Известно, что в ночь на понедельник в регионах объявлялась воздушная тревога.