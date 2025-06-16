На Украине повреждены два промышленных предприятия

Промышленные предприятия в подконтрольной киевскому режиму Запорожской области и в Днепропетровской области Украины получили повреждения.
Глава назначенной Киевом военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале о пожаре на предприятии в городе Запорожье.
Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак рассказал, что было повреждено предприятие в Никопольском районе.
Подробности происшествий не приводятся. Известно, что в ночь на понедельник в регионах объявлялась воздушная тревога.