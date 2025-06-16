На трассе в Башкирии погиб 20-кратный чемпион мира по мотогонкам

Глава ведомства выразил соболезнования в социальных сетях, отметив, что ночью оборвалась жизнь выдающегося спортсмена — восьмикратного чемпиона мира в личном зачете, двенадцатикратного победителя мировых первенств в командных соревнованиях, а также многократного обладателя национальных титулов и кубков по мотогонкам на льду.