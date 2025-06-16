На трассе в Башкирии погиб 20-кратный чемпион мира по мотогонкам

Ночью в Кушнаренковском районе Башкирии на 69 километре автодороги Р-240 (подъезд к трассе М12 «Восток») произошла смертельная массовая авария с участием «Лада Гранта» и двух встречных грузовиков — «Газель» и «Ситрак». В ДТП погиб 40-летний водитель легковушки.
Позже выяснилось, что погибшим оказался 40-летний Николай Красников — известный мотогонщик. О смерти Красникова сообщил министра спорта Башкирии Руслан Хабибов.
Глава ведомства выразил соболезнования в социальных сетях, отметив, что ночью оборвалась жизнь выдающегося спортсмена — восьмикратного чемпиона мира в личном зачете, двенадцатикратного победителя мировых первенств в командных соревнованиях, а также многократного обладателя национальных титулов и кубков по мотогонкам на льду.
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