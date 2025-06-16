«До полного уничтожения»: в Иране пообещали продолжать операции против Израиля

Иран не собирается останавливать операции против Израиля.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) продолжит операции против Израиля до «полного уничтожения правящего режима» этой страны. Об этом заявили в пресс-службе корпуса.
«Операции против жизненно важных целей этого режима будут продолжаться до полного его уничтожения», — передает заявление КСИР РИА Новости. Там добавили, что будущие атаки будут более точными и разрушительными, чем предыдущие.
Это заявление последовало после израильской операции «Восстающий лев» 13 июня, в ходе которой ЦАХАЛ нанес удары по военным и ядерным объектам Ирана, включив Тегеран, Натанз и Фордо. В результате атак погибли высокопоставленные иранские военные, включая главу генштаба и командующего КСИР. В ответ Иран запустил операцию «Правдивое обещание 3» против израильских целей.